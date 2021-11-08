Minibüs ile şadırvan arasında sıkışıp ağır yaralanmıştı, bugün son yolculuğuna uğurlandı

RİZE (İHA) - Rize merkeze bağlı Tekke köyünde dün el arabasıyla yük taşırken kendisini çarpan minibüs ile caminin şadırvanı arasında sıkışarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, bugün kazanın olduğu yol üzerinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza merkeze bağlı Tekke köyünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü açıklanmayan 53 AF 197 plakalı minibüs, yoldan hızla geçerken yol kenarındaki park halindeki otomobil ile karşı yönden gelen kamyonun arasından hızla geçti. Bu sırada kamyona sürterek kontrolden çıkan minibüs, savrularak yol kenarından gitmekte olan ve el arabasıyla evine odun taşıyan Meryem Kayalar (55) isimli kadına çarptı. Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar bu sabah saatlerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza yerinde sürekli kazaların meydana geldiğini dile getiren cenaze sahipleri, tepki göstererek tehlikeli viraja dikkat çekmek isteyerek cenazeyi kılabilmek için yolu trafiğe kapattı. Tabut yolun ortasına yerleştirilen masanın üzerine konularak yolda saf tutuldu. Kayalar, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili açıklama yapan Tekke Köyü Muhtarı Yaşar Kabil yola dikkat çekmek için cenazenin kaza yerinde kıldıklarını dile getirerek "Burayla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Yol araç trafiğine yetmiyor. Dikkat çekmemiz için bu protestomuzu mecbur gerçekleştirmek zorunda kaldık. Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Başka canlar yansın istemiyoruz" derken, Ali Toptan ise "Buraya bir duble yol yapılmaya çalışıyor ama bazı vatandaşlar duvarlarım yıkılmasın diye uğraşıyor. Bugün burada bu yol nedeniyle bir cenaze namazı kılıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE