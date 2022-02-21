Mini mini birler çalışkan ikiler sözleri! Mini mini birler çalışkan ikiler Tembel üçler tekerlemesi tamamı!
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Mini mini birler çalışkan ikiler şarkısı sözleri her öğrenci tarafından ilkokulda bir dönem ezberlenmiş ve akılda kalmıştır. Zamanla bir kısmı unutulabilen mini mini birler çalışkan ikiler sözleri! Mini mini birler çalışkan ikiler Tembel üçler tekerlemesi tamamı! haberimizde...
Mini mini birler çalışkan ikiler şarkısı sözleri her öğrenci tarafından ilkokulda bir dönem ezberlenmiş ve akılda kalmıştır. Zamanla bir kısmı unutulabilen mini mini birler çalışkan ikiler sözleri! Mini mini birler çalışkan ikiler Tembel üçler tekerlemesi tamamı! haberimizde...
MİNİ MİNİ BİRLER ÇALIŞKAN İKİLER SÖZLERİ
Mini mini birler
Çalışkan ikiler
Tembel üçler
Dayak yiyen dörtler
Misafir beşler
Altılar altını mı çaldılar
Yediler yemeğimi yediler
Sekizler seke seke gittiler
Dokuzlar doktor olup kaçtılar
Onlar nerede bunlar?
OKULLARDA ÖĞRENİLEN DİĞER TEKERLEMELER
Salı sallanır gelir,
Dili ballanır gelir.
İstedi mi oyuncak,
Kuralım salıncak.
Allanır pullanır,
Bir güzel sallanır.
***
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top
***
Pazara gittim pazar yok
Eve geldim annem yok
Bebeğe baktım beşik yok
Çorbaya baktım kaşık yok
Dedeme baktım sakalı yok
Yok yok yok….
***
Tak tak tak kapı çalıyor
Baktım postacı, bize geliyor
Mektupları al da gel
Bize haber ver de gel
Dağları, tepeleri
Denizleri aş da gel