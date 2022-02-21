Mini mini birler çalışkan ikiler şarkısı sözleri her öğrenci tarafından ilkokulda bir dönem ezberlenmiş ve akılda kalmıştır. Zamanla bir kısmı unutulabilen mini mini birler çalışkan ikiler sözleri! Mini mini birler çalışkan ikiler Tembel üçler tekerlemesi tamamı! haberimizde...

MİNİ MİNİ BİRLER ÇALIŞKAN İKİLER SÖZLERİ

Mini mini birler

Çalışkan ikiler

Tembel üçler

Dayak yiyen dörtler

Misafir beşler

Altılar altını mı çaldılar

Yediler yemeğimi yediler

Sekizler seke seke gittiler

Dokuzlar doktor olup kaçtılar

Onlar nerede bunlar?

OKULLARDA ÖĞRENİLEN DİĞER TEKERLEMELER

Salı sallanır gelir,

Dili ballanır gelir.

İstedi mi oyuncak,

Kuralım salıncak.

Allanır pullanır,

Bir güzel sallanır.

***

Bir iki üç

Söylemesi güç

Sana verdim bir elma

Adını koydum Fatma

Hop hop hop

Bir büyük altın top

***

Pazara gittim pazar yok

Eve geldim annem yok

Bebeğe baktım beşik yok

Çorbaya baktım kaşık yok

Dedeme baktım sakalı yok

Yok yok yok….

***

Tak tak tak kapı çalıyor

Baktım postacı, bize geliyor

Mektupları al da gel

Bize haber ver de gel

Dağları, tepeleri

Denizleri aş da gel

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