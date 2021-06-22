Mini eteğiyle dikkat çekti
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Mini eteğiyle dikkat çekti

Mini eteğiyle dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Ebru Destan, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

Alışveriş merkezinde spor ürünlerinin bulunduğu mağazalardan alışverişin tadını çıkaran Destan, daha sonra Meos Balık restoran geçerek öğle yemeği yedi.

Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Destan, "Bu restoranın müdavimi olduk, her şeyi ile harika bir restoran." dedi.

Ayaküstü sohbetin ardından vale noktasından özel aracını alan Ebru Destan alışveriş merkezinden ayrıldı.Mi

Kaynak: Snob Magazin

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