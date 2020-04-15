Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
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Mine Tugay, Instagram, Kanal D, Magazin

Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı

Instagram hesabından bir süredir zorlu yoga hareketleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan güzel oyuncu Mine Tugay, bu kez farklı bir paylaşım yaptı. Evinin bahçesinde çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Mine Tugay'ın paylaşımı sevenlerinden tam not aldı.

15.04.2020 00:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:20
Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her paylaşımı ile takipçilerinin beğenisini kazanan güzel oyuncu, son dönemde Instagram hesabından zorlu yoga hareketleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşıyordu. Fakat Mine Tugay, bu sefer farklı bir paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mine Tugay, bu kez evinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 235 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa sevenlerinden övgü dolu yorumlar da geldi.

Mine Tugay'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı

İşte o yorumlardan bazıları:

- Tanrı kadını yarattı

- Günümüz aydınlandı Mine hanım

- İşte tam da şuan gün öyle güzel aydı ki anlatamam

- Çok güzelsin

- Yaz güneşi gibi

Mine Tugay'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı
Mine Tugay'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı
Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
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