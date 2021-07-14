Mimar Sinan"ı Anma ve Mimarlar Günü 08-04-2021

Zekası ve tekniğiyle dünyaca tanınarak adını tarih sahnesine yazdıran, geride bıraktığı eserleri ile milletimiz ve kültürel tarihimiz için bir gurur kaynağı olan Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü olan 9 Nisan, her yıl ulusal çerçevede "Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü" olarak anılmaktadır.