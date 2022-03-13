Milyonluk vurgun yapan çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Kağıthane'de çalıntı ciple kuyumcudan 1 milyon liralık soygun yapan 6 çete üyesi adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde 8 Mart günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, turuncu ciple gelen kar maskeli 4 şahıs, silah tehdidiyle bir kuyumcuyu soymuştu. 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar, geldikleri araçla havaya ateş açarak kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği, soyguncuların geldiği araçta takılı olan 34 DM 158 plakasının ikiz plaka olduğunu tespit etti. Polis, olay sırasında kullanılan otomobili terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada 4 kar maskesi, 4 mont ve 22 taşlı yüzük ile 4 bilezik ele geçirildi. Kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete üyelerinin saklandıkları adreste yapılan aramalarda ise 7 silah ve 65 fişek bulundu. - İSTANBUL