Milli Savunma Bakanlığı: TSK, mücadeleye hazırdır

08.10.2019 00:37

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonla ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada "Hazırız" mesajı verildi.

TSK'nın saldırı anı görseliyle paylaşılan mesajda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

"HAREKAT İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR"

Bu açıklamanın ardında bir açıklama daha yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.

DIŞİŞLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Fırat'ın Doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır.Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir." açıklamasında bulundu.