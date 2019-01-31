Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığınca, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren komandoların, karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı. Videoda, kahraman Mehmetçik'in operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yapması, derin kar ve şiddetli soğukta zirveye intikali yer alıyor.

BAKANLIK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Müşahede, muhakeme, icra... Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede." başlığıyla paylaşılan videoda, kahramanların operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yaptığı görülüyor.

VİDEODA MEHMETÇİK'İN KARLI DAĞLARDA YAPTIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YER ALIYOR

Komandoların yer yer bellerine gelen karda yürüyüşünün yer aldığı videoda, kahraman Mehmekçik'in zorlu kış şartlarında yaptığı operasyon faaliyetleri gösteriliyor.

Videonun sonunda komandoların üs bölgesinde faaliyet sonunda yaptığı inceleme de yer alıyor.