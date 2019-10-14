Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ıncı gününde 550 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

14.10.2019 07:59

Türkiye'nin Suriye'da güvenli bölge oluşturmak başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ıncı gününde kaç teröristtin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, "550 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

HAREKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu." ifadelerini kullanıldı.