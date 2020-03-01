Milli Savunma Bakanlığı: "Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz"

01.03.2020 00:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:03

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, Esed unsurların imha görüntülerine yer verdi.



Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



Bakanlık yaptığı paylaşımda Esed unsurlarına ait imha görüntüleri paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA