Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti

14.10.2019 02:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret ederek TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirecek.

Bakan Akar, bugün saat 12.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Akar'ın daha sonra da saat 16.30'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği belirtildi.

BAHÇELİ BUGÜN SİYASET GÜNDEMİNE DÖNECEK

Bir süredir rahatsız olduğu bilinenMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün siyaset gündemine döneceği aktarıldı. Akar'ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği bildirilirken görüşmenin saati hakkında bilgi verilmedi.