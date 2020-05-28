Milli Kültür Değerlerimiz Nasrettin Hoca ve Fıkraları İle İşleniyor
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Milli Kültür Değerlerimiz Nasrettin Hoca ve Fıkraları İle İşleniyor

Muğla Ortaca Ortaokulu eTwinning projesi ile milli kültürümüzü ve değerlerimizi Nasrettin Hoca fıkraları aracılığı ile dünyaya taşıyor.

Milli Kültür Değerlerimiz Nasrettin Hoca ve Fıkraları İle İşleniyor
28.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:41

Kuruculuğunu Türkçe Öğretmeni Ümmü Altın Yaşar'ın yaptığı eTwinning projesi "Mizah Köprüsü Nasrettin Hoca ile Milli Kültürümüz"; milli kültür değerlerimizi Nasrettin Hoca ve fıkra anlatı geleneğiyle işliyor.

Türkiye'nin koordinatörlüğünü yaptığı uluslararası eTwinning projesine Azerbaycan, Romanya, Gürcistan, Portekiz, İtalya'dan öğretmen ve öğrenciler dahil olmuştur. 6 ülke, 20 öğretmen, 94 öğrencisiyle milli kültür değerleri "dil, din, dünya görüşü, gelenek-görenek, sanat ve tarih "Nasrettin Hoca'nın fıkra anlatı geleneği ile ilişkilendirilerek öğrencilerin kültür aktarıcısı olabileceği şekilde işleniyor. Projenin tamamında youtube, facebook gibi pek çok web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilerin teknolojinin olumlu eğitsel içeriklerinden faydalanmaları sağlanıyor.

Öğrencilerin dil becerilerini, özgüvenlerini geliştirmek adına Nasrettin Hoca fıkralarını milli kültür değerleriyle ilişkilendirilmiş drama çalışmaları, özgün fıkra yazma etkinlikleri yaptıklarını belirten Ümmü Altın Yaşar, "Öğrenciler, yapılan tüm çalışmalarlaTürk milli kültürünü proje ortağı olduğu diğer ülkelerde de yaygınlaştırmaya çalıştılar. Ayrıca proje içerisinde milli kültür değerlerine uygun özgün materyaller tasarlayıp, el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirme imkanı buldular. Velilerin de dahil olduğu proje ile Türk milli kültürünün özelliklerini tanıyan ve tanıtan nesiller yetiştirilmeye çalışılmıştır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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