: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınıfta kalma sistemini tekrardan getireceğiz

22.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:10

Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, halk arasında 'sınıfta kalma' olarak adlandırılan sistemin 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde yeniden başlayacağını söyledi. Selçuk, "Sınıfta kalmanın olmaması eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı" dedi.

"DÖRT İŞLEMİ BİLMEDEN LİSE BİTİRİLİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıfta kalmayı yeniden getireceklerini açıkladı. Bunun nedenini ise şöyle anlattı: "Sınıfta kalmanın olmaması eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı. Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz."

"ÖĞRENCİLER YÜZEYSEL KALIYOR"

Liselerde ders sayısının azaltılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyen Selçuk, "Öğrenciler fazla ders nedeniyle konularda yüzeysel kalıyor. Bunu önce pilot okullarda uygulayacağız ve sistemde köklü düzenleme yapacağız" diye konuştu.

YÜZDE 10'U ALINACAK

Geçen yıl liselere sınavla 120 bin öğrencinin alındığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu yıl sınava katılacak öğrenci sayısının daha da yüksek olacağını söyledi. Veliler ve öğrencilerin rahat olması gerektiğini belirten Selçuk şöyle konuştu: "Biz 120 bin öğrenci olarak değil, yüzde 10 öğrenci yerleştireceğiz diye bakıyoruz. Yüzdelik dilim önemli. Çocukları asla mağdur etmeyeceğiz."

Liseye geçiş sisteminde bir değişiklik olmayacağını, ancak soru şeklinde bazı düzenlemelere gidileceğini ifade eden Selçuk, "Liseye giriş sınavında o soruları yapmak isteyenlerin kitap okuması ve okuduğunu anlaması gerekiyor" dedi. Bakan, kitap okuma oranında da artış yaşadıklarını belirtti.

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