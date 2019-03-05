Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" dedi. Bakan Selçuk okula başlama yaşına ilişkin, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"YAPAY ZEKA STRATEJİSİ BİR AY İÇİNDE ÇIKACAK"

Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Selçuk, "Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"VİDEO KÜTÜPHANESİ OLUŞTURUYORUZ"

Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"69 AYI ÖNÜMÜZDEKİ YIL GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Okula başlama yaşına ilişkin de Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız. Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor" dedi.

"TAKİBAT SİSTEMATİĞİNE TABİ TUTULACAK"

Merdivenaltı dersanelere ilişkin Selçuk, "Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak. (Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek" diye konuştu.

"13 MART'TA KAMUOYUNA TANITILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

Okul profili konusunu açıklayan Selçuk, "Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz" dedi.

"ÖĞRETMENLERE YAN ALANLARDA SERTİFİKALAR VERECEĞİZ"

Selçuk, "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.