Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantı başladı. Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Henüz bitmedi. Vatandaşlar, Millete sesleniş ne zaman? 3 Ocak 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete (Ulusa) Sesleniş konuşması ne zaman başlayacak? Tüm kabine kararları nelerdir? merak etti. Sizler için açıkladık...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ? (3 OCAK PAZARTESİ 2022)

Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantı bugün 3 Ocak Pazartesi günü başlamıştı. Toplantının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak. Toplantı henüz bitmedi. Bittiğinde Kabine kararları açıklanacaktır.

Kabine Toplantısı sona erdi . Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SON SÖZÜ KABİNE SÖYLEYECEK

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYE KARARLARI GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.

YERLİ AŞI

Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.

ALINAN KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.

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