Millete sesleniş ne zaman? 3 Ocak 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete (Ulusa) Sesleniş konuşması ne zaman başlayacak? Tüm kabine kararları nelerdir?
Yeni yılın ilk Kabine toplantısı tüm hızıyla devam ediyor. Toplantı bittiğinde beklenen kararlar açıklanacak. Peki, Millete sesleniş ne zaman? 3 Ocak 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete (Ulusa) Sesleniş konuşması ne zaman başlayacak? Tüm kabine kararları nelerdir? İşte detaylar...
Tüm gözlerin çevrildiği kritik toplantı başladı. Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Henüz bitmedi. Vatandaşlar, Millete sesleniş ne zaman? 3 Ocak 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete (Ulusa) Sesleniş konuşması ne zaman başlayacak? Tüm kabine kararları nelerdir? merak etti. Sizler için açıkladık...
Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantı bugün 3 Ocak Pazartesi günü başlamıştı. Toplantının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak.
Bugün yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak. Toplantı henüz bitmedi. Bittiğinde Kabine kararları açıklanacaktır.
Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.
Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.
Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık.
Haberler.com - Gündem