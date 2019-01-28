Millet İttifakı'nda İzmir Krizi

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer ile ilgili, "Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte Parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" yorumunu yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte Parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır" diyen Kırkpınar, "İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak bir iş birliğine gidilmiştir. İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA