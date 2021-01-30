Mihre ne demek? Mihre isminin anlamı nedir?

Kız çocuğu isimleri, yeni doğacak kız çocukları için aranan güzel ve anlamlı isimlerden oluşur. Hem modern hem de anlamı güzel olan kız çocuk isimlerinden biri de Mihre ismidir. Peki, Mihre ne demek? Mihre isminin anlamı nedir?

Günümüzde hem anlamlı hem de göze ve kulağa hitap eden isimler, kız çocukları için tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Mihre ismi hem geleneksel hem de modern bir isimdir ve anlamı da söylenişi kadar güzeldir. İşte, Mihre ne demek? Mihre isminin anlamı nedir?

MİHRE İSMİ NE ANLAMA GELİR?

Kız bebek isimlerinden biri olan Mihre ismi Farsça kökenli bir isimdir ve Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Mihre isminin anlamı, orijinal hali Mihri'den gelir ve güneş ile sevgi anlamına gelir.