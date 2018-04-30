Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e Sosyal Medyadan Teşekkür

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e, bölgede yaşayan kadınlar sosyal medyadan teşekkür etti.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan kadınlar yenilenen park önünde fotoğraf çektirdi, "Çocuk parkımız tamam spor aletlerimiz geliyor" yazıp, sosyal medyadan Akgün'e iletti.

Bunun üzerine Akgün, yaptığı açıklamada, tüm mahallelerdeki çocuk parklarını yenilemeye başladıklarını belirterek, "Yenilenen çocuk parklarımız hizmete açıldı. Çocuklarımız güle oynaya eğleniyorlar. Anneler, çocuklarının mutluluğunu bizimle paylaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Başkan Akgün, çocuk parkı donatılarını gönderen ve bu mutluluğun yaşanmasına sebep olan İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a da teşekkür ettiğini kaydetti.