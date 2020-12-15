Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı
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Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı

15.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:29
Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı

MARDİN'in Midyat ilçesinde boğazı ve karnı kesilmiş halde bulunan yavru köpek, götürüldüğü veterinerde kurtarılamadı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde boğazı ve karnı kesilmiş halde bulunan yavru köpek, götürüldüğü veterinerde kurtarılamadı. 

Midyat ilçesinde mesire alanı Şeyh Ales mevkisinde bulunan mağarada barınan köpeklere mama götüren polis, yavru bir köpeğin boğazının ve karnının kesildiğini gördü. Hemen veterinere götürülen yavru köpek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Hayvan Kollama Derneği (HAYDER) Midyat temsilcisi Zeynel Abidin Erdem, yavru köpeğin öldürülmesini kınadıklarını belirterek, "Yavru köpeği bu şekilde eziyet ederek öldürenlerin bir an önce bulunup, gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.


Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı
Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı
Midyat'ta boğazı ve karnı kesilen köpek kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:33:08. #1.15#
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