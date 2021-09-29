Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması neden olur? Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?

Mide yanması midede ve yemek borusunda hissedilen yanma şikayetidir. Bunun yanında ağızda acı veya asidik tat hissedilebilir. Mide yanması, genellikle asitli içecekler içildiğinde kişileri rahatsız etmektedir. Mide yanmasının bunun dışında birçok nedeni olabilir. Mide yanması sadece bir belirti olduğundan, öncelikle bunun nedenini bulmak gerekir. Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide asidi nedir?

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanmasının tedavisi yanmanın nedenine göre farklılık gösterir. Şİkayetlerinize H. Pylori bakterisi neden oluyorsa, öncelikle doktorunuz bu enfeksiyonu gidermek için bir antibiyotik tedavisi uygulayacaktır. Fakat, böyle bir enfeksiyonunuz yoksa ve hafif gastrit bulguları taşıyorsanız, diyet ve ilaçlarla tedavi uygulanır.

Karbonatlı su karışımı

Karbonat mide asitlerini etkisiz hale getirip, mide yanmasını biraz olsun yatıştırabilir. 1 su bardağına, 1 çay kaşığı karbonat koyup, çözündükten sonra içebilirsiniz.

Zencefil

Zencefil genelde mide ekşimesi için kullanılan bir bitkidir. Zencefil, mide yanmasının yanı sıra mide bulantısına da iyi gelir. Yemeklerde kullanabilirsiniz veya çayını yapıp içebilirsiniz.

Meyan kökü

Mide yanmasına iyi gelen bir diğer bitki ise meyan kökü. Mide asidinin sebep olduğu zararlardan korumaktadır. Meyan kökü, tansiyon yükseltebilen bir bitki olduğundan mutlaka doktora danışılmalı ve öyle kullanılmalı.

Elma sirkesi

Mide ekşimesine iyi gelebilecek olan elma sirkesi su ile azar azar karıştırılarak içilmelidir.

Sakız

Garip gelse de yemeklerden sonra sakız çiğnemek mide yanmasını hafifletmektedir. Bunun sebebi, sakızın tükürük üretimini artırarakmide asidinin azalmasına katkıda bulunmak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Sindirim problemleri, insanların gündelik beslenme ve yaşam tarzlarıyla ilişkilidir. Mide yanmasında genelde mideyle ilgili sorunlar görülse de başka sağlık sorunları da olabilir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mide yanması şikayetine neden olan birçok hastalık ve durum vardır. Reflü, gastrit, H. pylori enfeksiyonu, ilaç kullanımı, hazımsızlık, ülser, fıtık, mide kanseri, alkol, sigara, tütün kullanımı ve belirli gıdalara karşı hassasiyet mide yanmasının sebeplerinden biri olabilir. Eğer bu durum sizi sürekli rahatsız ediyorsa doktora görünmeniz tavsiye olunur. Bu problemden kurtulmak için yapmanız gereken öncelikler sigara ve alkol kullanımını kontrol altına almak, az ama sık yemek yemek, mideye zarar veren gıdalardan ve ilaçlardan kaçınmak, yatmadan önce yemek yememek.Bir başka neden olarak stres de mide yanması yakınmasının daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir. Günlük yaşamınızda stresi azaltmak gereklidir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

Mide yanması ve mide ekşimesi gebelikte oldukça karşılaşılan bir sıkıntıdır. Gebelikte mide yanması genellikle gebelikle birlikte salınan hormonlardan ve anne karnındaki bebeğin mideye yaptığı baskıdan kaynaklanır. Hamilelik sürecinde kasta ve sindirimde yavaşlama olur ve bu durum mide kapakçığı olarak bilinen kasta zayıflamaya yol açar, normal seyrinde çalışmayan bu kas yüzünden asitler yemek borusuna kaçar ve midede yanma ekşime gibi problemlerle karşılaşılır. Yukarıda bahsettiğimiz şekilde hamilelik sırasında da aynı tedbirleri almak gereklidir. Bunun dışında soğan, sarımsak, çikolata, asitli içecekler, tatlılar, kızartma ile yapılan yemekler, acı biber mide yanması olan hamilelerin yememesi gereken besinlerdir. Ilık süt mideyi yatıştırıp, yanmayı azaltır. Ananas gibi lifli gıdalar tüketmek iyi gelir. Bu önlemleri dikkate almak, mide yanması şikayetinize olumlu yanıt verebilir.

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