Mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesi belirtileri nelerdir?

Ağrı, bulantı, ishal, kusma gibi belirtiler gösteren ve virüs, bakteri ve parazitlerden kaynaklanan mide üşütmesi, uzun süre devam etmesi ciddi sorunlara neden olabilir. Özellikle pandemi sürecinde bazı belirtilerinin koronavirüs ile benzer belirti göstermesi mide üşütmesinin korkutucu bir hal almasını sağlamakta. Bu süreçte mide üşütmesi belirtileri gösteren birçok kişi internetten "Mide üşütmesine ne iyi gelir? Mide üşütmesi belirtileri nelerdir? Mide üşütmesi neden olur" cevabı aranıyor

Genellikle kış aylarında meydana gelen mide üşütmesi, sadece mideyi değil bağırsakları da olumsuz yönde etkilemektedir. Tıp dilindeki adı "viral gastroenterit" olan mide üşütmesi, kişinin metabolizmasına bağlı olarak hiçbir belirti göstermeden geçebilir, ya da çok ağır seyredebilir. Pandemi süresince hastaneye gitmeye çekinen birçok kişi çözümü evde uygulayabileceği çözümlerde aramakta. Bizde haberimizde mide üşütmesine karşı evde neler uygulanabilir? Mide üşütmesi belirtileri nelerdir? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

MİDE ÜŞÜTMESİ NEDİR?

Mide üşütmesi, kolayca yayılabilen virüs, bakteri ve parazitlerden kaynaklanan enfeksiyon gelişmelerine denmektedir. Tıbbi adı "viral gastroenterit" olan mide üşütmesi, sadece mideyi değil bağırsakları da ciddi bir şekilde etkilemektedir.

MİDE ÜŞÜTMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide üşütmesi kişinin vücut direncine bağlı olarak, belirti göstermeyebilir ya da bütün belirtileri aynı anda gösterebilir. Belirtiler enfeksiyon vücuda girdikten 1-3 gün arasında görülmektedir. Belirtilerden herhangi biri 6-10 gün arasında görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilmektedir.

Mide üşütmesi belirtileri;

Sulu ishal

Kas ve baş ağrısı

Midede ani kasılma ya da kramlar

Karın ağrısı ve sancısı

Hafif veya yükselen ateş

Terleme

Mide bulantısı

Kusma isteği

Halsizlik

Ayrıca bu belirtilerin haricinde dışkıda kan, baş dönmesi, aşırı susuzluk, kan kusma, sürekli kusma gibi şikayetleriniz varsa en hızlı şekilde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Mide üşütmesi yaşayanların öncelikle ishal ve kusmaya bağlı olarak su kaybı yaşayacağından dolayı bol miktarda sıvı tüketmeleri önerilmektedir. Nikotin, kafein, yağlı, baharatlı, alkol içeren yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durmanız uzmanlar tarafından önerilmektedir. Mide üşütmesi yaşayanların mutlaka yatak istirahati yapması gerekmektedir. Bunlar ile birlikte bazı besinlerin tüketilmesi mide üşütmesine karşı fayda sağlayabilir, iyileşme sürecini kısaltabilir.

Mide üşütmesine faydalı olan besinler;

Nane Limon

Mide üşütmesine karşı en bilinen ve tüketilen içecek nane limondur. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan nane limon, birçok mide rahatsızlığında ve ishalde olduğu gibi mide üşütmesi rahatsızlığında da tüketilmesi halinde faydalı olacaktır.

Bal

Birçok uzmanın doğal antibiyotik olarak nitelendirdiği bal, mide üşütmesinde yarar sağlayacaktır. Özellikle enfeksiyonlara neden olan bakteri ve virüslere karşı savaşınıza yardımcı olacak bal, bir miktar limon suyu ile tüketilmesi ya da ılık çayların içerisinde tüketilmesi halinde mide üşütmesine karşı yardımcı kuvvet olacaktır.

Yoğurt

İçerdiği prebiyotikler bakımından sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlayan ve faydaları saymakla bitmeyen yoğurt, magnezyum ve potasyum deposudur. Yoğurt hem sindirim sisteminizi düzenleyerek ishal ve kusmanıza karşı fayda sağlayacak, hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

Karanfil

Genellikle ağız sağlığı için tüketilen karanfil, bağırsak rahatsızlıklarına karşı da oldukça etkilidir. Toz halinde ya da çay olarak tüketimi bağırsak enfeksiyonları, şişkinlik gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Özellikle çayının bal ile tüketilmesi enfeksiyon kaynaklı bağırsak rahatsızlıklarına karşı etkilidir.

Zencefil

Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda sıkça kullandığımız zencefil, ağrı kesici özelliği sayesinde mide üşütmesi tedavisinde de evde tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Çay şeklinde tüketilmesi halinde mide üşütmesine karşı oldukça faydalı olacaktır.