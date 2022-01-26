Mide ekşimesine ne iyi gelir, nasıl iyileşir? Hamilelikte mide ekşimesine ne iyi gelir? Mide ekşimesine, mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide ekşimesi reçeteli veya reçetesiz mide rahatlatıcı ilaçlarla geçse de sürekliliği halinde doktorunuza başvurunuz. Bu rahatsızlığı doğal ve bitkisel yöntemlerle de iyileştirmek de mümkündür. Hem bu doğal yöntemlerle hamilelikte olan mide ekşimesini tedavi edebilirsiniz. Mide ekşimesine iyi gelen ve ekşimenin oluşmasını engellemek için yapılması gerekenler haberimizde.

MİDE EKŞİMESİNE NE İYİ GELİR/ MİDE EKŞİMESİNE BİTKİSEL YÖNTEMLER

1-Süt ile midenizdeki baskıyı hafifletebilirsiniz.

2-Muzu ezip macun kıvamına getirerek daha hızlı iyileşme sağlayabilirsiniz.

3-Yulaf ile sütü karıştırıp tüketerek midenizi rahatlatabilirsiniz.

4-Bademin mide asidini nötrleştirme özelliğinden faydalanarak ekşimeyi engelleyebilirsiniz.

5-Bal başlı başına şifa deposu olduğundan mide ekşimesine de faydalı gelecektir.

6-Zencefil mide asidini emerek mide sinirlerini sakinleştirerek ekşimeyi önler. İster çiğ olarak ister çay olarak tüketebilirsiniz.

7-Aleovera suyunu yemekten 20dk önce kahve fincanının dörtte biri kadar tüketerek ekşimeyi engelleyebilirsiniz.

8-Elma veya ayva içerdikleri bol miktardaki lifle midedeki asidi azaltarak midenin rahatlamasını sağlarlar.

MİDE EKŞİMESİNİN NEDENİ?

-Sağlıksız ve hazır gıdalar en önemli nedenidir. Ağır yağlı besinler ve abur cubur tüketen insanlarda daha fazla görünmektedir. Bu tür gıdaları tükettikten sonra yapılan eğilme, uzanmaya da kalkma gibi hareketler mide ekşimesini tetikler.

-Aşırı acı ve baharat tüketilmesi de mide ekşimesine neden olmaktadır.

-Kafein, gaz ve alkol içeren içeceklerin aşırı tüketilmesi de nedenler arasındadır.

MİDE EKŞİMESİNİN BELİRTİLERİ

-Göğüz kafesinde yanma hissi.

-Ağızda koku oluşması.

-Mide sıvısının ağıza geri gelmesi.

-Yemek yemenin ardından midede oluşan yanma.

-Fazla geğirme.

HAMİLELİKTE MİDE EKŞİMESİNE NE İYİ GELİR

Hamilelik döneminde kadınların birçoğu mide ekşimesi problemiyle karşı karşıya gelmektedir. Hamilelikten önce de mide ekşimesi sorunu yaşayan anne adayları hamile oldukları dönemde de mide ekşimesi yaşamaları daha yüksektir. Bu dönemde mide ekşimesi yaşanmasının asıl nedeni anne karnındaki bebeğin giderek büyüyerek mideye baskı yapması ve bu yüzden mide sularının yukarı çıkarak ağza gelmesidir. Diğer bir neden ise hamilelik dönemindeki değişken olan hormonlar nedeniyle sindirim sisteminin yavaşlamasıdır. Hem bebeğin gelişimi hem de mide ekşimesi anne adayını halsiz düşürmektedir.

Mide ekşimesini önlemek için anne adaylarının alması gereken önlemler:

-Öğünlerde birden hepsini yemek yerine sık sık az az yemek yemeli.

-Yemek sonrası aşırı sıvı tüketilmemeli.

-Uyumadan üç saat önde bir şey yenmemeli.

-Kıyafetler bol olmalı mideye baskı yapmamalı.

-Uyurken ya da uzanırken kullanılan baş yastığı yüksek olmalı.

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