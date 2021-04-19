Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısı bir çok insanın hayatının belli dönemlerinde yaşadığı genel bir rahatsızlıktır. Mide bulantısının devamında genellikle istifra ya da diğer adıyla kusma eylemi gerçekleşir. Mide bulantısı farklı nedenlerle ortaya çıkmasının yanı sıra ciddi hastalıklarında habercisi olabilir. Koronavirüs vakalarının yükselmesiyle, hastaneye gitmeye çekinen bir çok insan mide bulantısıyla ilgili internette " Mide bulantısı neden olur?, Mide bulantısı nasıl geçer? " sorularının cevabını aramaktadır.

Mide bulantısı herkesin yaşayabileceği çok sebepli bir rahatsızlıktır. Mide bulantısı genellikle gün içerisinde tüketilen besinlerden kaynaklı olup, aşırı yağlı gıda tüketimi, stres, araba tutması gibi basit sebepleri olabilirken, kalp krizi, beyin tümörü gibi ciddi nedenleri de olabilir. Mide bulantısı rahatsızlıklarında öncelikli olarak doktor veya hekime başvurmanızı öneririz. Ancak hastaneye gidemeyecek durumdaysanız ve mide bulantısını hafifletmek istiyorsanız çözümleri haberimizde yer almaktadır.

MİDE BULANTISI NEDİR?

Mide bulantısı veya bulantı, midede kusma isteği ile birlikte oluşan rahatsızlık veren bir durumdur.

Bulantı bir hastalık değildir ve genellikle mide veya mide ile ilgisi olmayan bazı rahatsızlıkların semptomlarından birisidir.

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Zehirlenme

Aşırı alkol ya da sigara tüketimi

Gebelik

Gastrit

Ülser

Apandisit

Vertigo veya iç kulak problemleri

Araç tutması

Stres

Mide yada bağırsak enfeksiyonlar

Tansiyon

Migren

MIDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı yaşayan hastalara öncelikli tavsiye olarak temiz hava, derin nefes alıp verme yöntemleri önerilmektedir. Uzmanlar mide bulantısı sırasında hastanın midesinin boş kalmamasına ve bol bol dinlenmesinin gerektiğine vurgu yapmaktadır. Düzenli beslenmeninde mide bulantısının kötü etkilerinden kurtulmamıza yardımcı olacaktır.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Uzman doktorların önerdiği ilaç tavsiyesiyle birlikte bitkisel çözümlerlede mide bulantısının etkilerini azaltmanız mümkün.

Su

Mide bulantısının en bilinen nedenlerinden biri sıvı kaybıdır. Yavaş bir şekilde içinlen oda sıcaklığındaki suyun mide bulantısının etkilerini azaltacaktır.

Haşlanmış Patates

İçerdiği nişasta miktarı fazla olduğundan midede oluşan bulantılara karşı oldukça etkilidir. Sade yada az tuzlu olarak tüketilmesi önerilmektedir.

Nane Limon

2 çorba kaşığı naneyi 1 bardak suyla birlikte kaynatın, içerisine yarım limon ekleyip demlenmeye bırakın. 15 dakika sonra tükettiğinizde mide bulantınıza iyi geldiğini göreceksiniz.

Sarı Leblebi

Mide bulantısının en bilinen besinlerinden olan leblebi mide dengesini sağlayarak bulantının azalmasına katkı sağlayacaktır.

Maydanoz

Antiseptik özelliğe sahip maydanoz yemeklerden sonra tüketiminde mide bulantısı olma riskini azaltmaktadır.

Zencefil

Taze zencefildilimlenip üzerine sıcak su dökülüp demlendikten sonra tüketmek mide bulantısı ve ağrısına karşı oldukça etkilidir.

Tarçın

1 çay kaşığı tarçını ılık suya karıştırıp yavaş bir şekilde için bu karışım mide bulantısına iyi gelir ancak hamilelik adaylarının kesinlikle tüketmemesi tavsiye edilir.

Kolonya

Kolonya yapısı gereği içerdiği alkolden dolayı ferahlatıcıdır. Mide bulantısı problemi yaşayanları rahatlatacaktır.

Yoğurt

Özellikle zehirlenmelere karşı etkili olan yoğurt iyi bir mide dengeleyicidir. Mide bulantısında tüketilen 2 yemek kaşığı yoğurt mide bulantısına iyi gelmektedir.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi sindirimin en büyük yardımcılarındandır. Ilık suya karıştırılmış 2 yemek kaşığı sirke sindirim yollarının rahatlamasında etkili olacaktır.

Mide bulantısının yanında göğüs ağrısı,baş dönmesi, şiddetli karın ağrısı ve kramp , bayılma, görme bozukluğu ve kaybı, nefes darlığı, kusmukta kan kokusu gibi problemler yaşıyorsanız derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

MİDE BULANTISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Koronavirüs vakaları dünya çağında 3 milyona yaklaştığı bu süreçte sıkça merak edilen konulardan biri olan " mide bulantısı koronavirüs belirtisi midir?"sorusu sorulmakta.

Yetişkinlerde virüs mutasyon sürecine gelene kadar kadar bir bulantıya sebebiyet vermemekle birlikte,sindirim semptomları şuan için sadece çocuklarda gözlemlenmektedir.