Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide bulantısı halsizlik neyin belirtisi? Kıvrandıran mide ağrısı mide üşütmesi mi?

Mide ağrısı çoğunlukla kısa sürelidir, kendiliğinden geçebilir. Fakat, mide ağrısı sık sık tekrarlanıyorsa, bu geçmeyen mide ağrılarının sebebi nedir? Mide ağrısına yol açabilecek olan ciddi sorunların evde doğal yöntemlerle düzelmeyeceği unutulmamalıdır. Mide ağrısına ne iyi gelir? Mide ağrısı, halsizlik neyin belirtisi? Kıvrandıran mide ağrısı mide üşütmesi mi?

MİDE BULANTISI HALSİZLİK NEYİN BELİRTİSİ?

Kişide mide ağrısının yanı sıra halsizliğin görülmesi mide üşütmesinin belirtilerinden biri olabilir. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan üşütmeler sadece grip olarak karşımıza çıkmıyor. Mide üşütmesi de bunlardan biri. Fakat bilinenin aksine, mide üşütmesi soğuk şeyler tüketmek ya da karın bölgesinin soğuğa maruz kalmasından dolayı ortaya çıkmaz. Mide üşütmesi, mide veya bağırsakta virüs ve bakterilerin neden olduğu bir sağlık sorunudur.Mide üşütmesi belirtileri halsizlikle başlayarak günler boyunca yatağa düşmenize neden olabilir.

KIVRANDIRAN MİDE AĞRISI MİDE ÜŞÜTMESİ Mİ?

Mide üşütmesi belirtileri birden çok olabilir. Mide üşütmesi belirtileri arasında kusma, ishal, karın ağrısı, mide bulantısı semptomları da yer alır. Mide üşütmesi belirtileri vücuda girdikten ile 3 gün içerisinde kendini gösterir. Bu hastalığı evde bitkisel çözümlerle geçirmek mümkün olabilir. Bazı besinler mide üşütmesine iyi gelir. Birkaç günde geçebilir. Mide üşütmesi bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yüzden genel olarak bağışıklığın düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Bebekler ve yaşlılarda ise vücutları daha hassas olduğu için daha yaygındır. Mideniz rahatsızken yediğiniz yiyecekler de midenizdeki virüslerin çoğalmasını etkileyebilir. Özellikle laktozlu süt ürünleri mide üşütmesi dozunu artırabilir. Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir. Şayet şiddetli şekilde mide ağrısı şikayeti mevcutsa doktora başvurmak önemlidir.

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kişiye gerek rahatsızlık, gerek yük veren mide ağrısı şikayetinin asıl çözümü için dengeli ve sağlıklı beslenmek şart. Yeteri kadar su tüketmeli ve hayatınıza sporu entegre etmelisiniz.Genel olarak süt ürünleri, lifli yiyecekler ve yağlı ya da baharatlı besinlerden kaçının. Süt ürünlerinin sindirimi zor olduğundan gazı ve ishali artırabilir. Pastırma, jambon gibi yağlı ve tuzlu yiyecekler tüketmeyin. Domates esaslı yemeklerden, acı soslardan uzak durun. Böğürtlen, üzüm, hurma, armut ve kuru meyveler yemeyin. Kuruyemişten uzak durulmalıdır. Çünkü bunların da sindirimi zordur. Bazı yiyecek ve içecekler mide ağrısına iyi gelir.Peki bunlar nelerdir?

Yoğurt tüketmek

Yüksek oranda probiyotik içermesi nedeniyle, yoğurt tüketmek midenizi rahatlatabilir. Yoğurt tüketimi, yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve enfeksiyonların önlenmesinde de çok önemli bir rol oynar.

Meyan kökü

Meyan kökü hazımsızlığı azaltmaya ve mide ülserlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Keten tohumu

Keten tohumu, omega 3 ve yüksel lif bakımından zengindir. O yüzden mide ağrısına iyi gelebilir.

Zencefil tüketimi

Hazımsızlığa yol açtığı mide ağrısını hafifletmek için kullanılan çözümlerden biridir. Gingerol ve shogaol kimyasalları içeren zencefil tüketmek bir yandan sindirimi hızlandırırken diğer yandan da mide bulantısı ve ishal gibi mide ağrısına sebep olabilen rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur. Zencefil, yiyeceklere eklenerek veya sıcak çay olarak içilerek tüketilebilir.

Papatya çayı içmek

Antienflamatuar özelliği sebebiyle midedeki kasların gevşemesine, mide spazmına dolayısıyla mide ağrısını hafifletmeye yardımcı olan papatya çayı, mide problemlerinin önüne geçilmesinde önemli bir rol oynar.

Karanfil

Karanfilin içeriğinde midede oluşan gazın azaltılmasını sağlayan birçok etken madde bulunur. Karanfil aynı zamanda mide bulantısını azaltabilir. Tüm bunların ışığında toz veya çekilmiş karanfil suyu bal ile karıştırılarak veya karanfilin suda kaynatılarak tüketilmesi midede meydana gelebilen basınç ve kramp şikayetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Nane

Nane tüketimi, bağırsakların rahatlaması ve mide ağrısının azalmasına yardımcı olabilir. Nane yaprakları ham ya da pişmiş şekilde tüketilebilir.

Bol su tüketmek

Sağlıklı bir vücut ve midedeki sindirimin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için bol su tüketiminin önemi büyüktür. Gün içinde ortalama 2 litre su tüketmek önerilir.

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Sigara ve alkol kullanmanın mideye birçok zararı vardır. Alkolün sindirimi zor olduğu içinalkol tüketimi sindirimde bazı problemlere, mide ağrısına yol açabilir. Nitekim sigara ve alkol tüketmemek mide ağrısına iyi gelir. Öte yandan uyumadan önce, geç saatte yemek yemek, reflü ve mide ağrısı ile sonuçlanabildiğinden bu alışkanlıktan da vazgeçilmelidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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