Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, bikinili videosunu paylaştı

07.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:36

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan eski eşi Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de tatil yapıyor. Tatilinden eğlenceli anları Instagram hesabından yayınlayan Subaşı, son olarak bikinili bir videosunu yayınladı.

CESUR PAYLAŞIMIYLA YİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin en başında gelen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yurt dışında tatil yapan Subaşı, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından kaldığı otelin balkonunda bikinisiyle çektirdiği bir videosunu paylaştı.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Subaşı öte yandan mini dekolteli elbisesiyle de poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın dekolteli pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.