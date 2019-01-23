MHP'nin Anketinde, İYİ Parti'nin Oyu Yüzde 2 Çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Son kamuoyu yoklamaları özellikle İP'in zaten deneme amaçlı verilen tepkisel ve emanet oyların bu partiden çekildiğini ve zaten geçici, kaygan ve kozmopolit olan tabanının siyasi erozyona uğradığını ortaya koydu. İP'in oyları 2-2,5 bandında görünüyor" dedi.

Yalçın, AA muhabirinin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın önemine ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, halkın oylarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Yalçın, ancak bu yeni hükümet modelinin oturması dinamiklerinin oluşması için zamana ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

"HALKIN DESTEĞİNİN SÜRMESİ GEREKLİ"

Demokratik parlamenter sistemden yeni modele geçişin kısa sürede ve kendiliğinden gerçekleşemeyeceğinin altını çizen Yalçın, "Hem intibak yasalarının uygulanarak bunlara işlerlik kazandırılması hem de yeni sistemin güvenilir ve sağlam bir yapıya kavuşturulması için halkın desteğinin sürmesi gerekli." diye konuştu.

"31 MART'TA ELDE EDİLECEK BAŞARI SİSTEMİ GÜÇLENDİRECEK"

Yalçın, halkın desteğinin uzun soluklu olmasının, özellikle meşruiyetin sürmesi açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, bunun da genel seçimlerden sonra aynı desteğin yerel seçimlerde perçinlenmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Yerel seçimlerin, sadece mahalli yöneticilerin belirlenmesiyle sonuçlanmayacağını, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onaylayan milli iradenin ne ölçüde sağlam olduğunu da ortaya koyacağını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: "Yeni sistemin içeride ve dışarıdaki muarızları Cumhur İttifakı'nın seçim başarısızlığı için pusuda bekliyor. FETÖ, Türkiye'yi yeniden karıştırmak, militanlarını birer birer etkisiz hale getiren devletten intikam almak için fırsat kolluyor. PKK başta olmak üzere bölücü örgütler, devletin hızlı ve çevik icrai adımlar atılması için oluşturulan yeni hükümet modelinin başarısızlığa uğraması için hülyalar kuruyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesine vesile olan Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019'da elde edeceği başarı, bütün bu hesapları bir kez daha bozmakla kalmayacak, sistemi de güçlendirecektir."

"CUMHUR İTTİFAKI HAMLESİNİN BAŞARISIYLA SU YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR"

Yalçın, Cumhur İttifakı ile ortaya çıkan siyasi tabloyla, mevcut sorunların çözümü, istikrar, güven ve güvenlik konularında büyük bir siyasi dayanak oluştuğunun altını çizerek, "Böylece ittifakın sadece seçim kazanma vasıtası olmayıp Türkiye'nin bütünlük, istikrar ve refahına da katkıda bulunabileceği ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.

"MHP lideri sayın Devlet Bahçeli'nin nasıl usta bir oyun kurucu, gelecek inşa etmede nasıl mahir, ileriyi görmede nasıl feraset sahibi bir politikacı olduğu, Cumhur İttifakı hamlesinin başarısıyla su yüzüne çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın, yerel seçimlerde de halkın ekseriyetinin temayül ve iradesini aksettiren güçlü bir birliktelik sağlayacağı, bu sayede 31 Mart 2019 günü sandıkta 24 Haziran'dan bile daha parlak bir politik aritmetiğin ortaya çıkacağı gün gibi aşikardır." dedi.

"BAZI İL VE İLÇE TEŞKİLATLARIMIZ DEĞİŞTİ"

Yalçın, "Yerel seçime giderken teşkilatlar bazında herhangi bir değişiklik yapıldı mı?" sorusu üzerine, MHP teşkilatlarının uzun zamandan beri istikrarlı ve intizam içindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, MHP'nin ve milliyetçi-ülkücü hareketin teşkilatçılığıyla ünlü olduğunu söyledi.

İl ve ilçe teşkilatlarının genel merkezle uyum halinde ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "Son kurultayın ardından parti teşkilatlarımızda kısmi bir yenilenme ve bazı arkadaşlarımızın bayrağı yeni serdengeçtilere devretme dönemi başlatıldı. Bu çerçevede bazı il ve ilçe teşkilatlarımız değişti. Lakin bu değişiklikler, sadece 31 Mart 2019 yerel seçimleri esas ve hedef alınarak yapılmadı. Sadece teşkilat yapımızın ve son büyük kurultay başta olmak üzere yetkili kurullarımızda belirlenen parti politikaları muvacehesinde gerçekleştirildi. MHP teşkilatlarının yeni bir dinamizme kavuşmasının sağladığı sinerji, 24 Haziran'daki seçimlerde kendini gösterdi. Bütün olumsuz değerlendirme ve algı çalışmalarına rağmen MHP önemli bir oy oranı ve ciddi bir milletvekili grubuyla Meclise girdi. MHP, yerel seçimler sonucunda da hedeflerine ulaşacak, hem başarıyla hizmet veren mevcut belediyeleri elde tutacak hem de yeni belediyeler kazanacak güçtedir."

İYİ PARTİ'NİN OYLARI 2-2,5 BANDINDA

CHP ile İYİ Parti'nin yerel seçime yönelik işbirliğine ilişkin soruya Yalçın, şu yanıtı verdi: "CHP ve İP'in millet nezdinde ne kadar karşılıklarının olduğunu 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde gördük. Üstelik o günden bu yana yaşanan siyasi gelişmeler, bizim 'zillet ittifakı' veya 'şer ittifakı' dediğimiz CHP-İP-HDP üçlüsünün aleyhinde sonuçlar verdi. Son kamuoyu yoklamaları özellikle İP'in zaten deneme amaçlı verilen tepkisel ve emanet oyların bu partiden çekildiğini ve zaten geçici, kaygan ve kozmopolit olan tabanının siyasi erozyona uğradığını ortaya koydu. İP'in oyları 2-2,5 bandında görünüyor. Sadece gerginlik ve kutuplaşma politikası takip eden, siyaset anlayışını Meclis'te kürsü kabadayılığı yapmaya çıpalayan CHP ise halk nezdinde inandırıcı bir programa sahip değil. Bu yüzden kendi tabanının güvenini çoktan kaybetti. CHP ve İP'in uğradığı oy erozyonu 31 Mart'ta daha da büyüyecektir. İP, halkın sandıkta düzenleyeceği cenaze töreniyle politika mezarlığına gömülecektir. Bunlar MHP'yi suçladıkları her alanda iddialarının tersini yaptılar, gidip bölücülerle iş tuttular. Açılımcılığı ve çözümcülüğü devralan, Marksistlerin cirit attığı CHP'nin yancısı eşik bekçisi oldular. Kısacası bunların millette karşılığı da yok. Resmiyette zillet ittifakının yanında yer almasa da büyük şehirlerde CHP-İP ikilisine destek vereceğini ilan eden HDP de zaten ittifakın fiili üyesi konumunda. Millet HDP'nin, PKK'nın siyasi kanadı olduğunu biliyor. Bunlarla aynı kazanda kaynayan, aynı safta ip gibi dizilen partilere halkın sandıkta destek vermesi mümkün mü?"