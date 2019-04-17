MHP, Maltepe Seçimlerinin İptali İçin İlçe Seçim Kuruluna Olağanüstü Başvuru Yaptı

MHP,Maltepe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için İlçe Seçim Kuruluna olağanüstü başvuru yaptı. Dün de ittifak ortağı AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'nın kapısını çalmıştı.

MALTEPE'DE SAYIM İŞLEMİ SONA ERDİ

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

MHP, OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU YAPTI

Maltepe'de tekrar sayım dün gece tamamlanmıştı. Gözler bugün YSK'ya ve mazbata bekleyen Ekrem İmamoğlu'na dönerken MHP'den bir hamle geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Maltepe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için İlçe Seçim Kuruluna olağanüstü başvuru yaptı.

AK PARTİ DE İSTANBUL İÇİN BAŞVURMUŞTU

Dün de ittifak ortağı AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'nın kapısını çalmıştı. AK Parti, Büyükçekmece'de de seçimin yenilenmesini istiyordu. Bu başvurularla ilgili kararı YSK verecek.