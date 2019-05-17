MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetine Katılmayacak

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davetine Katılmayacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da programlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli, programlara katılmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenecek programlara Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in de aralarında bulunduğu liderleri davet etti.

DEVLET BAHÇELİ SAMSUN'A GİTMİYOR

MHP Genel Merkezi'ndeki kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenecek etkinliklerde yer almayacak.

ÜÇ PARTİ LİDERİ YER ALACAK

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gitmeyeceği programda; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Vatan Parti Lideri Doğu Perinçek ise bulunacak.

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