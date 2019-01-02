MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili konuştu. "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyen Usta, MHP olarak Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de yürütülen emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili görüşmelerde, İYİ Parti'ye destek verdiği için Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden almıştı.

'AK PARTİ'NİN TERCİHLERİNİ ZORLUYOR'

MHP'nin Samsun'da iddialı olduğunu ve bunun AK Parti'nin tercihlerini zorladığını savunan Usta, "Büyükşehir dahil bütün ilçelerde iddialıyız. Dolayısıyla bu iddiamızı karşılayacak, tabanımızın, ülküdaşlarımızın bu beklentisini karşılayacak ölçüde ilçe bırakılması lazım" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"JEST İLE REST ARASINDA BİR HARF FARK VAR"

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre MHP'nin iddialı olduğu ilçelerin ittifaka yansıması gerektiğine vurgu yapan Usta, "İttifakın olup olmamasını Samsun'a has olarak düşünmemek lazım. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında 'jest ile rest arasında bir harf farkı var' olarak ifade etmişti. Yani ittifak mutlaka olacak diye bir şey değil. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından ittifak olmaması yönünde bir tavır gelirse biz ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

'HAKKANİYETLİ OLUNMASI LAZIM'

MHP'nin arzusunun, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranının altına düşmemesi olduğunu belirten, Erhan Usta, "Bunun içinde ittifakın sağlıklı oluşturulması önemlidir. Yani hak eden bir partiye o ilçenin bırakılmaması durumunda seçmenin ittifakın dışında bir yere yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. Biz toplamda hedeflediğimiz genel başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'nin altında olmaması için bu önemli. Bir ilçede Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü olarak görülüyor ve vatandaş istiyorsa bunun MHP'ye bırakılmaması ittifakın toplam oyuna zarar verir. Biz bu açıdan hakkaniyetli olunmasını gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü seçmen davranışlarına uygun hareket edilmesi lazım" diye konuştu.

Erhan Usta

"SAMSUN'DA 7 İLÇE İSTEDİK 2 İLÇE VERDİLER"

Samsun'da da ittifak görüşmelerinin devam ettiği belirten Usta, "Görüşmelerde şuan için sorun yok, müzakereler sürüyor, uzun bir süreç. Sürecin uzamasının nedeni Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimlerde çok iddialı olması. Dolayısıyla bu iddia da görüşmelere yansıyor. İlkadım'ın olmazsa olmaz olarak iletildiği hakkında bilgim yok ama milletvekili olarak 'İlkadım olmazsa olmaz' diyorum. Olmazsa olmazımız İlkadım. Büyükşehir Belediyesi dahil Samsun'un bir çok ilçesini alabilecek durumdayız. Eğer ittifak yapılıyorsa bunun ittifaka yansıması lazım. İlkadım ve Büyükşehir bizim alabileceğimiz yerler. Bunların haricinde ilçe belediyelerini de alabiliriz. İlçe sayısını net belirtmek olmaz ama yedi ilçenin bize bırakılmazı bizim asgari isteğimiz. Biz bunu kimseden iyilik olsun diye istemiyoruz. Bugün sokağa çıkıp bunu sorup araştırdığınızda, anket yaptırdığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi burada hakkı olanı istiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselen bir trendi var. Bunun da ittifaka yansıması lazım" diye konuştu.