MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin

Adana'da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve seçimi kazanan Nihat Atlı'nın başkanlığı, Saadet Partisi'nin (SP) başvurusu sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Saadet Partisi, seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan'ın başkan olması gerektiği yönünde YSK'ye talep dilekçesi verdi.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kozan Belediye Başkan adayı olan Nihat Atlı 31 bin 385 oyla seçimi kazandı. Seçim sonuçlarının belli olması üzerine Saadet Partisi Atlı'nın Genel Bilgi Toplamasında (GBT) daha önce almış olduğu cezalar nedeni ile seçilmesine engel bulunduğu iddiası ile ilçe seçim kuruluna başvurdu.

İL SEÇİM KURULU SP'Yİ HAKLI BULDU

İlçe seçim kurulu Saadet Partisi'nin itirazını reddetti. İlçe seçim kurulunun ret kararı üzerine Saadet Partisi konuyu il seçim kuruluna taşıdı.

Adana İl Seçim Kurulu yapılan başvuruyu değerlendirdi ve Saadet Partisi'nin haklı olduğuna karar vererek Atlı'nın başkanlığını düşürdü.

Nihat Atlı

SAADET PARTİSİ YSK'YA BAŞVURDU: BAŞKANLIK BİZE VERİLMELİ

Milli Gazete'nin haberine göre; Adana İl Seçim Kurulunun bu kararının ardından Saadet Partisi YSK'ya başvurarak seçimde en çok oyu alan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan'ın başkan olması için talep dilekçesi verdi. Saadet Partisi benzer olayların yaşandığı Yozgat ve Tokat'la ilgili kararları gerekçe olarak gösterdi.

Saadet Partisi Adayı Kazım Özgen 31 Martta yapılan seçimde 20 bin 249 oy almıştı.

"ANALARINI BELLEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Atlı, Kozan'da yaptığı konuşmada "Arkamda Devlet Bahçeli var, biz iki parti, tek parti olduk. Partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakıyla, pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da, bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, mücadele verip, Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar" demişti.