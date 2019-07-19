MHP'den Davutoğlu'na sert tepki: Maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MHP hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yalçın, "Ahmet Davutoğlu, 'MHP adeta Ak Parti tabanına hortum bağlamış', 'MHP ile ittifak bitirilmeli' gibi temelsiz, akılsız ve öngörüsüz açıklamalarla aklınca hedef şaşırtmaktadır. Davutoğlu, uluslararası aktörler adına seçmen tabanında anafor oluşturarak kendi partisinin altını oyma vazifesini ifa ederken; asıl maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak şunları kaydetti;

"BOZGUNCULUK GİRİŞİMLERİNE MHP'YE KARŞITLIK OLUŞTURARAK YÖN VERMEKTE"

Semih Yalçın'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Mazul ve sakıt" başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun; bir süredir AK Parti içindeki bozgunculuk ve tefrika girişimlerine, MHP'ye dönük karşıtlık cephesi oluşturarak yön vermeye çalıştığı gözlenmektedir. Davutoğlu'nun MHP muarızı kesilmesinin arka planında, partimizin siyasette oynadığı dominant ve etkin ama yapıcı rolün baltalanması için kendisini yeni fitne odağı rolüne hazırlayanların rahatsızlığı kadar, cemaziyelevvelinin partimizce iyi bilinmesinin mahcubiyeti de vardır."

"ASIL MAKSADINI GİZLEME ŞEYTANLIĞINA KAÇMAKTADIR"

"Ahmet Davutoğlu, 'MHP adeta Ak Parti tabanına hortum bağlamış.', 'MHP ile ittifak bitirilmeli.' gibi temelsiz, akılsız ve öngörüsüz açıklamalarla aklınca hedef şaşırtmaktadır. Davutoğlu, uluslararası aktörler adına seçmen tabanında anafor oluşturarak kendi partisinin altını oyma vazifesini ifa ederken; asıl maksadını gizleme şeytanlığına kaçmaktadır. Mazul ve sakıt olmakla maruf eski başbakanın; MHP gündemli ama aslında AK Parti hedefli tespit ve değerlendirmelerinin amacı, elbette partisinin hayrı ve selameti değildir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

CUMHUR İTTİFAKI VE SİSTEM VURGUSU

"Davutoğlu'nun hedefinde Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi 2023'e taşıma potansiyelini yok etmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesiyle sürecek istikrarı şimdiden baltalamak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine bu yolla zarar vermek vardır. Çünkü Cumhur İttifakı, yeni yeni oturmaya başlayan; Türkiye'nin mehabetine, bölgesel ve uluslararası alandaki saygın konumuna yaraşan yeni hükümet modelinin sigortası, garantisidir. Davutoğlu'nun çürük tezlerinin aksine, bu ittifak; Ak Partinin doğasını bozmadığı gibi, onun ülke meselelerini millî irade desteğiyle çözümleyecek güce erişmesine, Türkiye'nin geleceği ve bekası adına sağlam, objektif ve sonuç odaklı politikalar üretmesine vesile olmuştur. Cumhur İttifakı atmosferi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde Türkiye, uluslararası aktörler karşısında daha bağımsız ve daha egemen bir devlet portresi çizebilmiştir."

"ULUSLARARASI AKTÖRLER BASİRETSİZ TİPLERİ HAREKETE GEÇİRMEKTEDİR"

"Davutoğlular ve Babacanları harekete geçiren mahfillerin gayesi; işte bu aşılmaz ve sarsılmaz gücü ortadan kaldırmak, Türkiye'nin millet iradesine dayanan varlık ve direniş azmini yıkmaktır. Kamuoyunun da dikkatinden kaçmamıştır: Sisteminin devamındadır. Uluslararası aktörler; Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyişini durdurmak üzere başlattıkları operasyonlarda bu tür nifak ve ayrılık tohumları ekmekte, kaleyi içinden yıkabilmek için müsait, basiretsiz ve başarısız tipleri harekete geçirmektedir. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada eriştiği güçlü ve müessir konumdan uzaklaştırmanın yolu, güçlü Cumhur İttifakından ve millî iradenin ürünü olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden kurtulmaktan geçmektedir."

"BİZ OLACAKLARI ŞİMDİDEN SÖYLEYELİM"

"Bunun içindir ki kendi partilerinde fısk ve fücura meyilli; vefa, minnet ve kaderdaşlık duygusundan, dava adımlığı evsafından mahrum Davutoğlular ve Babacanlar, baştan çıkarıcı vaatlerle süslenip püslenip sahneye çıkarılmıştır. Elhak, bitpazarına nur yağmayacaktır. Mademki sadece kendi yetiştikleri; sayesinde isim, şöhret ve dünyalık sahibi oldukları partilerine değil, bütün Türkiye'ye zarar vermeyi göze alan bu orta malı politikacı tipleri bir alamete bindirilmiş; biz olacakları şimdiden söyleyelim de ikaz sorumluluğu üstümüzde kalmasın:

Davutoğlu tarafından MHP'nin hortum bağladığı iddia edilen seçmen kitlesi, hem partisine hem de ülkeye sahip çıkmakla kalmayacak; sağduyu ve ferasetini göstererek Cumhur İttifakı'na da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de desteğini sürdürecektir.

Çünkü milletimiz iyi bilmektedir ki Türkiye'nin selameti Yenikapı ruhunun korunmasında ve bu ruhun siyasetteki aksisedası olan Cumhur İttifakının yaşamasındadır. Bekamız, güçlü ve hızlı bir demokratik yönetim modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamındadır."

AHMET DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

YouTube'da gazeteci Yavuz Oğhan'ın Bidebunu İzle programında İsmail Saymaz, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın başbakanlık dönemiyle ilgili sorularını yanıtlayan Davutoğlu, MHP ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"AK Parti'nin girdiği ittifak ilişkilerine girmesinden rahatsız olduğumu hep söyledim. Mart ayında bunu Erdoğan'a da aktardım. Bu ittifak ilişkisi AKP'nin doğasını bozmakta ve MHP'ye oy kaçırmaya neden olacağını anlatmaya çalıştım. Bundan dolayı Bahçeli'nin bana öfkelenmesini anlarım. Ama benim anlayamadığım şey, kendileri için makamımdan ayrılmayı göze aldığım kişilerin hedefinde olmam. Benim yakınlarımın, eşimin konferansının iptal edilmesini anlayamam"