MHP'den, AK Parti'ye Geçen İYİ Parti'li Vekile Tepki: Sadece Sırıttın

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal, AK Parti Grubu'nda yerini aldı. Akkal'a rozetini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında takarak, Akkal'ı tebrik etti. Akkal'a tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt "Bekledim ki MHP den özür dilersin, lakin sadece sırıttın." dedi.

Akkal, İYİ Parti'den istifasına gerekçe olarak, İYİ Parti'nin CHP ile yaptığı işbirliğini ve HDP'nin üç büyük ilde aday çıkarmama kararını göstermişti.

"TAMERCİĞİM ROZET TAKILIRKEN BEKLEDİM Kİ..."

Akkal'ın AK Parti'ye geçişine ilk tepki Enginyurt'tan geldi. Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan şunları kaydetti:

"İYİ Parti'li Manisa Milletvekili Tamer Akkal 'Cumhur İttifakı, ne zaman yerli, Milli oldu. AK Parti ve MHP ittifakı gayrı milli' diyerek MHP düşmanlığı yaptı. Şimdi Cumhur İttifakı saflarına katıldı. Tamerciğim rozet takılırken bekledim ki MHP den özür dilersin, lakin sadece sırıttın."