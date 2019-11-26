MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek

26.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MSGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. MGS sonrası yayınlanan bildiride, Suriye'nin kzueyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Bildiride, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi.

"DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

MGK bildirisinde, terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü beyan edildi.

Bildiride, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı