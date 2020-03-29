Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi Adıyaman'da mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlığı sesleri polislere bildirilince, ekipler mezarlıkta silahlarıyla arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Adıyaman'da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.

Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

MEZARLIK ARANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA