Mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
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Mezarın içine düşen kadının o anları kamerada

Mezarın içine düşen kadının o anları kameradaSAMSUN'da bir kadın, 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazısı ile gündeme gelen mezarın kenarına oturduğu sırada taşın kırılması sonucu dengesini kaybederek içine düştü.

17.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:23
Mezarın içine düşen kadının o anları kamerada

Mezarın içine düşen kadının o anları kamerada

SAMSUN'da bir kadın, 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazısı ile gündeme gelen mezarın kenarına oturduğu sırada taşın kırılması sonucu dengesini kaybederek içine düştü. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba ilçesinde 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı yaptığı mezar taşı ile gündeme gelen mermer işletmecisi Tarık Gündüz, koranavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için mezarı atölyesinin önünde sergilemeye başladı. Atölye önüne gelen bir kadın, telefonla konuşarak mezarın kenarına oturdu. O sırada mermer mezar kırılınca dengesini kaybeden kadın içine düştü. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mezarın içine düşen kadının o anları kamerada

Kaynak: DHA

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