Lapseki İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin, "Peygamber Efendimizin doğum gecesi olan Mevlit Kandili vesile edilerek ülkemiz genelinde çeşitli etkinlikler, konferanslar, Kur'an-ı Kerim ziyafetleriyle ve diğer çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız. Bu yıl ise tema olarak 'Peygamberimiz ve Gençlik' konusu Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlendi. Efendimizin gençlerle olan teması, ilgisi ve gençlerimizin de Peygamberimize olan ilgi ve alakası bu yönüyle ülkemiz genelinde işlenmekte ve işlenecektir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Selahaddin Çelebi'nin "Peygamberimiz ve Gençler" konulu sunum yaptığı etkinliğe, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.