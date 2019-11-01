Metroda kutlama yapanların tacizine uğrayan cübbeli vatandaşa videolu destek

01.11.2019 13:05

Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşın özellikle kameraya alınıp zoom yapılması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

METRODA İLAHİ SÖYLEDİ

Olayın yankıları sürerken Menzil cemaatine mensup olan Tezcan Tüysüz adlı kişi, "Besmelesiz çıkma yola, Kur'an sünnet bize kale" diye başlayan bir ilahiyi İstanbul metrosunda söylediği anları sosyal medyada paylaştı.

"SOFİ KARDEŞİME HEDİYEM OLSUN"

Videoda, metroda bulunan kişilerin şaşkın olduğu görüldü. Tüysüz o anları "Metroda alay edilen sofi kardeşime hediye olsun" diye paylaştı.