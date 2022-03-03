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Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

İstanbul'da İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler olaydan yaklaşık 30 dakika sonra tekrar normale döndü.

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan aksama nedeniyle metro istasyonu girişinde yoğunluk oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler yaklaşık 30 dakika sonra normale döndü. - İSTANBUL

Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, İntihar, Metro, 3. Sayfa, Haberler

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