Metrobüs sapığı pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu: Gayriihtiyari ereksiyon yaşadım
İstanbul'da bir metrobüste, 20 yaşındaki genç kızın arkasına geçtikten sonra cinsel tacizde bulunan 35 yaşındaki sapık tutuklandı. Pantolonunun önünün ıslanması ile ilgili açıklama yapan sapık, "Sürtünmenin etkisiyle gayriihtiyarı ereksiyon yaşadım, idrarımı kaçırdım" dedi.
İstanbul'da iğrenç bir taciz olayı meydana geldi. Kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşımalardan biri olan metrobüste yaşanan olayda 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Olay sırasında pantolonunun önü ıslanan Kenan T. kendini, "Sürtünmenin etkisiyle gayriihtiyarı ereksiyon yaşadım, idrarımı kaçırdım" diyerek savundu.
GENÇ KIZI TACİZ ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mide bulandıran cinsel taciz olayı şöyle anlatıldı: 20 yaşındaki A.B. isimli genç kız 30 Mayıs günü Metrobüs'e bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.
PANTOLONUNUN ÖNÜ ISLANDI
Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesi ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikâyetçi oldu.
"GAYRİİHTİYARI EREKSİYON YAŞADIM, İDRARIMI KAÇIRDIM"
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Kenan T. alınan savunmasında, Metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayriihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.
Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI
Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüs'te bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu anlar kamera kaydına alınırken Fatih Ö.'nün pantolonundaki ıslaklık dikkat çekmişti.
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islam ülkelerinde böyle. . . . cahillik ve rezillik el eleCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Gündemi kaçırmayın LOOO!!!! Ekonomik kriz milleti kasıp kavuruyor. Geri vitese taktık son sürat el arabasıyla gidiyoruz karanlığa. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Erkek adam için normal bir durum.Anormal olan kadınların erkekleri kışkırtması.Ama memlekette çok erkek kılıklı yumoş var.Onlar için durum tam tersiCevap Yaz 10 44 Yayından Kaldır
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beni de senin kızkardeşin kışkırttı, fordlayıp geçtim, demek ki doğru yapmışım, hamdolsunki yumoş değilim25 4 Yayından Kaldır
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Niye zorluyorsun hiç yoksa annen vardır laf ederler üzülürsün14 1 Yayından Kaldır
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islam ülkesine bakın. . . Allahın hükümlerine dönülmedikçe yani müslüman bir ülke olmadıkça bunlar az bileCevap Yaz 78 57 Yayından Kaldır
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boş yorum geçiniz. zaten okumaık3 17 Yayından Kaldır
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haklısın abi vallahi öyle8 6 Yayından Kaldır
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abd de allahın hükümleri yok ama dünyaya hükmediyorlar bunu nasıl açıklayacaksın yobazcıgım ?30 49 Yayından Kaldır
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ağzını topla malak. ülkeme laf atma. . ne alaka. . karakter yapı meselesi. boş yorumun da sende. . .12 25 Yayından Kaldır