Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
Haberler » Güncel » Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi - Haber

Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi

Avcılar'da metrobüsteki bir kadın yolcu, kendisini taciz ettikleri gerekçesiyle 2 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine vatandaşlarla tacizciler arasında kısa süreli arbede yaşandı, olay yerine gelen polis ekipleri tacizcileri merkeze götürdü.

27.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:29

Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Türksan 'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığını söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU, ARBEDE YAŞANDI

Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.