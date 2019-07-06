Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul'da Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.
İstanbul'da Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs, Mecidiyeköy durağından çıktıktan bir süre sonra, metrobüs yolundaki bir yayaya çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy metrobüs durağına yürüdü.
Kaza yapan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: İHA
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