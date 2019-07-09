Metrobüs durağında kavga! Uyardı diye dövdüler

Metrobüs durağında kavga! Uyardı diye dövdüler

Edirnekapı metrobüs durağında iki gence, "burada sigara içmeyin" uyarısında bulunan adam tekme tokat saldırıya uğradı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, "burada sigara içmeyin" uyarısında bulundu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • TS34:
    HANİ HERŞEY GÜZEL OLACAKTI HERKES BİRBİRİNE YER VERECEKTİ BİRBİRİNE SAYGI DUYACAKTI NE OLDU
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