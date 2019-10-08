Topkapı durağı yakınlarında yaşanan metrobüs arızası seferleri aksattı

08.10.2019 21:08

İstanbul'da yaşanan metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Topkapı durağı yakınlarında arıza yapan bir metrobüs seferlerin aksamasına neden olurken, zincirleme yoğunluk yaşattı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

SEFERLERDE AKSAMA OLDU

Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında arızalandı.

ZİNCİRLEME YOĞUNLUK YAŞANDI

Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Daha önce de Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıkmış, seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluşmuştu.

Kaynak: AA