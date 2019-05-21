Metro şantiyesinde silahlı soygun yapan hırsızlar 15 bin liralık kabloyu çaldılar
Kabataş-Mahmutbey Metro hattı şantiyesine giren silahlı hırsızlar bekçiye "görevliyiz" diyerek yaklaşık 15 bin lira değerinde kablo çaldı.
Eyüpsultan'da metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 zanlı, bir makara kabloyu çalarak uzaklaştı. Kabataş-Mahmutbey metro hattı Çırçır Mahallesi durağı inşaat alanında sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olaydan sonra polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı
"GÖREVLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"
Edinilen bilgiye, panelvan araçla şantiye önüne gelen 5 hırsızdan biri araçtan inerek güvenlik görevlisine kendisini inşaat şirketi çalışanı olarak tanıttı. Kablo alması gerektiğini söyleyen hırsız şantiye içerisine girdi. Bu sırada demir kapıyı açan diğer hırsızlar aracı da şantiye içerine soktu. Durumdan şüphelenen güvenlik görevlisi dışarı çıkmalarını söyleyince, hırsızlardan biri silahını çekerek görevlisini tehdit ederek yere yatırdı. 500 kilo ağırlığındaki ve piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan kablo sarılı makarayı araca yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şantiye alanına gelerek inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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Ne yanı her görevliyiz diyen işyerinden malzeme lıp gide bilir mi? gidiyorsa o şletme boş demektir bırakın batsın nasıl bir yönetim varki her elini kolunu sallayan alıp çıkabiliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hukumet hirsizlarin yakalanmasi icin İnterpol harekete gecirdi, hirsizlar yakin zamanda yakalanacak duyurulur!.Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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taşeron bu firma abi, 3 vardiya çalışıyolar, yemek sigorta akbil var abi, hepsi eğitimli çocuklar abi, sözleşme bitince başka firmaya geçecekler abi, kadrolu da faprikada kalabilirler abiCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Hırsızlıkta doktora yapan ülkem. Yollara bak.Cevap Yaz 13 1 Yayından KaldırEMEKLİ48: Mükemmel yorum, tebrikler. Allah korkusu olmazsa, olacağı bu...5 1 Yayından Kaldır