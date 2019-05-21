Metro şantiyesinde silahlı soygun yapan hırsızlar 15 bin liralık kabloyu çaldılar

Metro şantiyesinde silahlı soygun yapan hırsızlar 15 bin liralık kabloyu çaldılar

Kabataş-Mahmutbey Metro hattı şantiyesine giren silahlı hırsızlar bekçiye "görevliyiz" diyerek yaklaşık 15 bin lira değerinde kablo çaldı.

Eyüpsultan'da metro şantiyesindeki güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 5 zanlı, bir makara kabloyu çalarak uzaklaştı. Kabataş-Mahmutbey metro hattı Çırçır Mahallesi durağı inşaat alanında sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olaydan sonra polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı

"GÖREVLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Edinilen bilgiye, panelvan araçla şantiye önüne gelen 5 hırsızdan biri araçtan inerek güvenlik görevlisine kendisini inşaat şirketi çalışanı olarak tanıttı. Kablo alması gerektiğini söyleyen hırsız şantiye içerisine girdi. Bu sırada demir kapıyı açan diğer hırsızlar aracı da şantiye içerine soktu. Durumdan şüphelenen güvenlik görevlisi dışarı çıkmalarını söyleyince, hırsızlardan biri silahını çekerek görevlisini tehdit ederek yere yatırdı. 500 kilo ağırlığındaki ve piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan kablo sarılı makarayı araca yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şantiye alanına gelerek inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalınan kablolar
Metro şantiyesinde silahlı soygun yapan hırsızlar 15 bin liralık kabloyu çaldılar
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (6)

  • POYRAZ49:
    Ne yanı her görevliyiz diyen işyerinden malzeme lıp gide bilir mi? gidiyorsa o şletme boş demektir bırakın batsın nasıl bir yönetim varki her elini kolunu sallayan alıp çıkabiliyor
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  • VATANDAS II:
    Hukumet hirsizlarin yakalanmasi icin İnterpol harekete gecirdi, hirsizlar yakin zamanda yakalanacak duyurulur!.
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  • TIRCI OSMAN:
    taşeron bu firma abi, 3 vardiya çalışıyolar, yemek sigorta akbil var abi, hepsi eğitimli çocuklar abi, sözleşme bitince başka firmaya geçecekler abi, kadrolu da faprikada kalabilirler abi
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