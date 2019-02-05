Metroda Silahlı Kavga! Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nde metroda kavga çıktı. Yaşanan silahlı arbedede bir kişi yaşamını yitirdi. Korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi.
ABD'de metroda kavga çıktı. Yaşanan silahlı arbedede bir kişi yaşamını yitirdi. Korku dolu anlar anbean görüntülendi.
ABD'de metroda 3 genç arasında kavga çıktı. İki kişi yerde yatan adamın üstüne çullandı. Elindeki silahı almaya çalıştı.
SİLAHI ALAN KİŞİ 6 KEZ TETİĞE BASTI
Silahı almayı başaran kişi kaptığı silahı hiç düşünmeden ateşledi. 6 kez tetiğe bastı. Silahını kaptıran genç ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Metrodaki kavganın neden çıktığı bilinmiyor. Polis her yerde firari katil ve suç ortağını arıyor.
YORUMLAR (4)
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Amerikaysa önemli değil hepsi bir birini öldürüp iç savaş çıksa ne güzel olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bize ne bundan sanki Türkiye de olmuş gibi haber yapılıyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bize ne bundan sanki Türkiye de olmuş gibi haber yapılıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kesin eğitimsiz kişilerdir. . . Allah akıl ve fikir vermiş hepimize. . . Tüm Devletler de herkese parasız eğitim versin. . . ! Önceden çok para harcanacak belki; ama, ileride çok ama çoook büyük (sadece ekonomik değil; aynı zamanda ekolojik, hukuksal, sağlık ve daha bir çok alanda olabilecek olan) zararların önüne geçilebilmesi için bu gerekli. . . !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır