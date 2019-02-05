Metroda Silahlı Kavga! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'de metroda kavga çıktı. Yaşanan silahlı arbedede bir kişi yaşamını yitirdi. Korku dolu anlar anbean görüntülendi.

ABD'de metroda 3 genç arasında kavga çıktı. İki kişi yerde yatan adamın üstüne çullandı. Elindeki silahı almaya çalıştı.

SİLAHI ALAN KİŞİ 6 KEZ TETİĞE BASTI

Silahı almayı başaran kişi kaptığı silahı hiç düşünmeden ateşledi. 6 kez tetiğe bastı. Silahını kaptıran genç ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Metrodaki kavganın neden çıktığı bilinmiyor. Polis her yerde firari katil ve suç ortağını arıyor.