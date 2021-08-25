Metin Çekmez öldü mü, hastalığı neydi? Metin Çekmez neden öldü? Kaç yaşında vefat etti?

Sanat camiasının değerli isimlerinden olan Metin Çekmez hakkında gündeme gelen son dakika haberlerinin ardından Metin Çekmez öldü mü, hastalığı neydi? Metin Çekmez neden vefat etti? Kaç yaşında öldü? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Metin Çekmez öldü mü? detayları...

Metin Çekmez öldü mü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son dakika haberinin ardından hakkında detaylar araştırılan Metin Çekmez'in hastalığı neydi? Metin Çekmez neden vefat etti? Kaç yaşında öldü?

METİN ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ?

Daha önce sayısız projede rol alan usta oyuncu Metin Çekmez, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

METİN ÇEKMEZ'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Gelen son dakika haberine göre bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez (d. 26 Temmuz 1945, İstanbul - ö. 25 Ağustos 2021, Aydın), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez'in kardeşidir.