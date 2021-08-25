Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez neden vefat etti? Metin Çekmez'in rol aldığı diziler, filmler!

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden olan Metin Çekmez hakkında Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez neden vefat etti? Metin Çekmez ne zaman öldü? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Son dakika haberiyle sevenlerini üzen Metin Çekmez kaç yaşında, nereli? Metin Çekmez dizileri filmleri nedir?

Metin Çekmez kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Peki, Metin Çekmez neden vefat etti? Metin Çekmez ne zaman öldü?

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez 26 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Metin Çekmez, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pek çok ünlü yapımda rol alarak seyircilerin hafızasında yer edinen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son olarak Aydın'da tedavi altına alınan Metin Çekmez'in 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde 76 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez'in kardeşidir.

METİN ÇEKMEZ DİZİLERİ

1986-1988 - Perihan Abla

1993-1997 - Süper Baba (Cevdet Aksu)

1995 - Zirvedekiler

1996 - Kurtuluş (Eyüp)

1998 - İki Arkadaş (Nail)

2002 - Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (Haydar)

2003 - Baba (Tahsin)

2004 - Zümrüt (Süleyman)

2005 - Büyük Buluşma

2005 - Köpek (Mengene Hayri)

2006 - 2008 - Binbir Gece (Burhan Evliyaoğlu)

2006 - Kuşdili (Temel Reis)

2011-2012 - Adını Feriha Koydum (Rıza)

2013 - 20 Dakika

2014-2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Ziya Yörükhan)

METİN ÇEKMEZ FİLMLERİ

1972 - Tatlı Dillim (Metin)

1973 - Yalancı Yarim (Metin)

1974 - Boşver Arkadaş (Kamil)

1984 - Atla Gel Şaban (Kazım'ın Adamı)

1984 - Firar (Madenci) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1984 - Namuslu (Kasap)

1985 - Kurbağalar (Halil)

1987 - Kurtar Beni

1987 - Sis Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1991 - Siyabend-ü Xece (Hesinkar)

1992 - Gölge Oyunu (Ramazan)

1999 - Güvercin (Ev Sahibi)

2000 - Komser Şekspir (Başkomser)

2004 - Yürek Çığlığı (Avukat Nevzat)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1962 - Hamlet

1965 - Kurt

1967 - Cyrano de Bergerac

1967 - Othello

1975 - Tatar Ramazan

1983 - Macbeht

1989 - Ağrı Dağı Efsanesi

1990 - Theope

1998 - Koca Sinan

2000 - Önce İnsan

2001 - Sabaha Az Kala

2002 - Kuş Opearsyonu

2003 - Kanlı Nigar

2007 - Eskici Dükkanı