Metin Çekmez kansere yenik düştü

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'den acı haber geldi. Kanserle mücadele eden sanatçı, 76 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Sanatçı, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü (yarın) Kuşadası Davutlar Hikmet Bayrak Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kuşadası Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Metin Çekmez

26 Temmuz 1945, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Kendisi gibi oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşidir. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Oyunları:

Osmangiller

Pinokyo

Bir Kavuk Devrildi

Yarısı

Othello

Utanç Duvarı

Hapşırıklı Kral

Utanç Dünyası

Bir Gelin Geldi

Çınar Dede İle Ihlamur Nine

Büyük Otmarlar

Kezban

Allah'ın Dediği Olur

Dişi Kuş

Tehlikeli Güvercin

Kahvehane

Hançer

Kıskanç

Gecenin Kulları

Moliere Ya Da Kara Komplo

Koca Sinan

Coriolanus

Robenson Ölmemeli

Hamlet

İsyancılar

Zalamea Kadısı

Sultan Gelin

Kuş Operasyonu

Kanlı Nigar

Perşembenin Hanımları

Fotoğrafçı

Önce İnsan

Sabaha Az Kala

Çil Horoz

Münasip Bey'in Dünya Evi

Bir Şehnaz Oyun

Gülme Komşuna...!

Aydınlanma Ateşi

Batı Rıhtımı

Eskici Dükkanı

Ağrıdağı Efsanesi

Ayrangeven

Dizi ve Filmleri

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba (dizi) - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin (film) - 1999

Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

Kaynak: Bültenler