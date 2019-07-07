Metin Çanak'tan Murat Boz'a sert tepki: Hangi taraftasın anlayamadık!

23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına yaptığı paylaşımla olay olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya gelmişti. Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak,Murat Boz'un İmamoğlu'na sarılmasına tepki gösterdi.

"KAZANSAYDI BİNALİ YILDIRIM'A MI SARILACAKTIN?"

Metin Çanak her fırsatta sanatçıların siyasetüstü olduğunu vurgulayarak her görüşe eşit mesafede durup tarafsız olmaları gerektiğini dile getirmişti. Metin Çanak, Murat Boz'a "Yıllarca AK Parti hukumetinden beslendin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm davetlerine koşa koşa gidip en önde saf tuttun, belediye festivallerinden nemalandın. Binali Yıldırım kazanmış olsaydı gidip bu defa da ona mı sarılacaktın. Sen hangi taraftasın anlayamadık" diye sordu.