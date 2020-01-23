Metin Akpınar felekten bir gece çaldı
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Metin Akpınar felekten bir gece çaldı

Usta oyuncu Metin Akpınar, önceki akşam dostlarıyla felekten bir gece geçirdi

23.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:41
Metin Akpınar felekten bir gece çaldı

Snob Magazin'in haberine göre; İşletmeci Çetin Müjde'nin sahibi olduğu Özsu Restaurant'ta yapılan buluşmada usta oyuncu, iş insanı , Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Geleneksel hale gelen buluşmada , sazlı sözlü gecede şarkılara eşlik etti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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