Metin Akpınar felekten bir gece çaldı

23.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:41

Snob Magazin'in haberine göre; İşletmeci Çetin Müjde'nin sahibi olduğu Özsu Restaurant'ta yapılan buluşmada usta oyuncu, iş insanı Bekir Okan, Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Geleneksel hale gelen buluşmada Akpınar, sazlı sözlü gecede şarkılara eşlik etti.& ;



